Bellinazzo: “L’utile del Napoli non sarà speso interamente sul mercato”

Le parole di Marco Bellinazzo a commento della pubblicazione del bilancio SSC Napoli 2016/17.

Sta facendo discutere l’impressionante utile di bilancio del Napoli 2016/17: un +66 milioni di Euro che la società azzurra ha destinato parzialmente al settore giovanile (6 milioni circa) e nella sua maggior parte a utile a riserva. Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 ore, è stato intervistato ieri su Radio Marte per commentare la situazione economica del Napoli. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“L’ultimo bilancio del Napoli ha evidenziato l’aumento della capacità del club di generare un giro d’affari importanti. Il patrimonio netto è aumentato vertiginosamente grazie agli utili, anche in virtù dei 100 milioni di plusvalenze delle cessioni di Higuain e Gabbiadini. In questi anni sono mancati investimenti infrastrutturali, quelli che ti garantiscono entrate a lungo termine. I 110 milioni di liquidità non indicano di per sé che si spenderà l’intera somma sul mercato, c’è anche una somma di garanzia per annate non troppo positive“.