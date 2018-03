ESCLUSIVA – Gaetano Fontana: “A Cagliari non è mai semplice”

Gaetano Fontana analizza tatticamente la gara di Cagliari degli azzurri di Maurizio Sarri

ESCLUSIVA NAPOLISOCCER.NET – Gaetano Fontana ex calciatore azzurro ha rilasciato un’intervista in esclusiva alla redazione di NapoliSoccer.NET, in cui ha analizzato la gara Cagliari-Napoli.

Di seguito l'intervista completa.

Ci fa un commento su Cagliari-Napoli?

“La trasferta di Cagliari non è mai semplice! Quest’anno soprattutto in casa ha sempre fatto bene, anche contro Inter e Juve, gare in cui, nonostante abbia giocato bene, non è riuscito a raccogliere punti. È una squadra che vive sull’entusiasmo del proprio popolo; perciò per evitare che ciò accada, il Napoli deve fare la propria gara, tenendo in mano il pallino del gioco e non facendo giocare il Cagliari. Se ciò accadrà, saranno i valori individuali a fare la differenza, a quel punto il risultato dovrebbe essere quello che tutto ci aspettiamo”.

Come si incastra il 3-5-2 con il 4-3-3 e quali sono le difficoltà che Lopez potrebbe creare al Napoli?

“Nelle ultime due gare, il Napoli ha affrontato due squadre che giocano con il 3-5-2 e sono stati devastanti gli inserimenti dei centrocampisti interni, che hanno creato superiorità in mezzo all’area. Sono loro che con gli inserimenti sono capaci di spezzare la linea difensiva e a non dare riferimento. Oltre agli schemi tattici, deve funzionare tutto il sistema che Sarri ha ampiamente collaudato, sono questi gli ingredienti giusti per cercare di superare questa gara”.

A quali giocatori deve prestare particolare attenzione il Napoli?

“Credo che in avanti hanno un paio di attaccanti abili nelle ripartenze, rapidi e veloci che possono mettere in difficoltà il Napoli. Bisognerà fare attenzione a questi giocatori soprattutto quando il Napoli è in possesso e gestione della palla nella metà campo avversaria, è opportuno fare molta attenzione; poiché, qualora si dovesse perdere palla, loro vivono di queste ripartenze. Il Napoli è più forte rispetto agli scorsi campionati, ha più consapevolezza grazie al lavoro costante e ai risultati che sta ottenendo”.

Quale formazione schiererà Sarri?

“Credo che giocheranno i soliti noti, la formazione sarà quella che siamo abituati a vedere, nonostante giovedì qualcuno abbia giocato e fatto novanta minuti in Europa League. È ovvio che la squadra dei titolarissimi è quella più adatta a questo tipo di gara”.

Quali sono le certezze che lascia la gara contro il Lipsia?

“Quando il Napoli mentalmente fa il Napoli, ha una presentazione tattica e qualità tecnica superiore a molte squadre d’Europa. Probabilmente – conclude Gaetano Fontana a NapoliSoccer.NET – la squadra ha assorbito la sconfitta nella gara di andata, che non è stata dettata dalla rotazione degli elementi ma da una qualità mentale precaria con cui sono scesi in campo”.