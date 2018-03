De Zerbi: “Pretendiamo rispetto, in certi stadi l’atteggiamento è diverso”

L’allenatore sannita De Zerbi parla dell’arbitraggio di Pairetto in Inter-Benevento.

Il tecnico del Benevento Roberto De Zerbi è stato sollecitato subito dopo la partita contro l’Inter su due decisioni arbitrali di Pairetto di Nichelino che hanno lasciato più di qualche dubbio: il mancato provvedimento disciplinare per un durissimo fallo di Gagliardini su Sandro e un rigore non fischiato per un fallo in piena area di rigore nerazzurra. Queste le sue parole a Premium Sport sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Certe cose che creano dispiacere perché ci penalizzano, sono episodi che avrebbero potuto cambiare l’esito del match. A volte le sviste si subiscono a volte si hanno a favore, dà fastidio un po’ l’atteggiamento quando non ci si pone allo stesso modo con le due squadre.

Ci reputiamo persone serie, non piangiamo come altri; ma pretendiamo rispetto uguale per tutti. Quando si va in certi stadi l’atteggiamento che si riceve è diverso; le sviste fanno parte del gioco, ci possono stare“.