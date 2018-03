La Sfida di Cagliari-Napoli: Lykogiannis VS Mario Rui

Chi tra Lykogiannis e Mario Rui riuscirà a trascinare la propria squadra alla vittoria?

Lykogiannis contro Mario Rui, sarà questa la nostra sfida di Cagliari-Napoli, partita valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano Serie A TIM 2017-18. La gara tra le due compagini si giocherà lunedì alle 20,45 alla Sardegna Arena di Cagliari.

Lykogiannis è un terzino sinistro greco, classe ’93 sbarcato in Sardegna alla fine del mercato invernale. Non ha molta esperienza internazionale e non era arrivato per ricoprire un ruolo da protagonista ma partita dopo partita ha saputo guadagnarsi la fiducia del tecnico Lopez ed ora è diventato un tassello inamovibile. Lykogiannis è un terzino di spinta, che riesce a sfruttare il suo fisico da quattrocentista, soprattutto quando ha campo avanti a sé. Nello scatto breve risulta molto lento e macchinoso ma ha una progressione impressionante sia con la palla che senza. Proprio per sfruttare la sua progressione in campo aperto, il tecnico Lopez lo schiera come esterno sinistro a tutta fascia del suo 3-5-2. Grazie alla sua innata abilità nelle progressioni riesce ad arrivare facilmente sul fondo e crossare. Ha un piede sinistro educato che lo fa considerare un discreto crossatore. La fisicità di Lykogiannis lo porta ad essere un calciatore imponente, che di testa può anche dettare legge in area di rigore, sia sulle palle a favore che contro. Oltre che il ruolo di esterno, più adatto alle sua qualità, Lykogiannis può ricoprire anche il ruolo di centrale difensivo.

Mario Rui, è un terzino sinistro che conosce bene il sistema di Maurizio Sarri, dato che il tecnico azzurro lo ha avuto con sé anche all’Empoli. Nella passata stagione, vuoi per un brutto infortunio, vuoi per la crescita esponenziale di Emerson Palmieri, alla Roma non è riuscito a dimostrare tutto il suo valore. È sbarcato all’ombra del Vesuvio durante l’ultimo mercato estivo e ha iniziato la stagione in sordina perché, provenendo da una stagione in cui aveva giocato pochissimo, doveva recuperare il miglior stato di forma. Senza dimenticare che le ottime prestazioni di Ghoulam facevano propendere Sarri per l’algerino. Dopo l’infortunio di quest’ultimo, l’esterno portoghese ha trovato la giusta continuità di gioco, che lo ha portato ad essere tra gli esterni più affidabili del campionato. Mario Rui ha il baricentro basso, un’impressionante scatto nel breve e una buonissima tecnica di base. È abile in entrambe le fasi di gioco, propenso alla fase offensiva soprattutto con sovrapposizioni sia interne che esterne, con le quali riesce sempre a trovare la giocata giusta. È un mancino naturale, che si adatta bene al gioco del Napoli, con i suoi paesaggi precisi a sfruttare le continue triangolazioni tra terzini, mezzali ed esterno offensivo. Infine, una volta arrivato sul fondo è abile nel crossare o nel trovare un passaggio in profondità al compagno.

La sfida tra Lykogiannis e Mario Rui sulla carta ha avuto inizio, vedremo chi sul campo riuscirà a trascinare la propria squadra alla vittoria.