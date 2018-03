Inter-Benevento 2-0: ottimo primo tempo dei sanniti. Inter salvata dai suoi difensori centrali

L’Inter batte il Benevento dopo un primo tempo di grande sofferenza. I sanniti spesso vicini al gol, sono risultati poco concreti.

Inter e Benevento si affrontano nell’anticipo del sabato sera valido per la giornata numero 26 e seguono l’altro incontro terminato con il successo del Bologna per 2-0 sul Genoa. Spalletti recupera Icardi solo per la panchina, anche Miranda e Borja Valero fanno compagnia al bomber argentino tra le riserve. Rafinha viene schierato dall’ex tecnico della Roma, alle spalle di Eder. Nel Benevento, undici di partenza che rispecchia in linea di massima le sensazioni della vigilia. Guilherme e Brignola agiranno ai lati di Coda. Sandro, Viola e Djuricic costituiscono la cerniera di centrocampo.

La cronaca di Inter-Benevento

Grande personalità in avvio del Benevento. 17′ Perisic colpisce di testa su cross di cancelo, palla fuori. 28′ Coda punta la difesa nerazzurra ma calcia tra le braccia di Handanovic. 34′ Coda, lanciato da un grande palla di Brignola, si presenta davanti al portiere interista ma calcia alto. Termina il primo tempo: Inter-Benevento 0-0.

Nel secondo tempo il primo a calciare verso la porta nerazzurra è Sandro al minuto 48 palla alta. 54′ Vecino calcia da fuori area, Puggioni respinge in angolo con i pugni. 66′ GOL dell’Inter: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Skriniar si avventa sulla sfera e batte Puggioni, 1-0 per i nerazzurri. 69 GOL dell’Inter: Cancelo batte una punizione, Ranocchia stacca di testa in tuffo ed infila la porta sannita, 2-0 per gli uomini di Spalletti. 80′ Benevento in 10: espulso Viola. Termina l’incontro: Inter batte Benevento 2-0.

Il commento di Inter-Benevento

Il Benevento tiene benissimo il campo nella prima frazione di gioco ed andando spesso vicino alla rete del vantaggio. Nel secondo tempo l’Inter sfrutta la propria abilità sulle palle inattive, tasto dolente, invece, della difesa sannita. Ottime le prove di Brignola e Sandro tra i campani, bene Skriniar e Cancelo tra i nerazzurri.