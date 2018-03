Campionato Primavera: Il Napoli batte a Vinovo la Juve per 3-2

Le reti di Senese, Zerbin e Palmieri hanno steso la Juve.

Una gara dai due volti in cui il Napoli ha dominato per un tempo e mezzo la Juve, ha segnato 3 reti ed ha pensato di aver messo in cassaforte il risultato ma poi la rilassatezza degli azzurri, le uscite dal campo di Gaetano (genio del Napoli Primavera) e Schiavi (prestazione egregia per il vice capitano azzurro) hanno consentito ai bianconeri di rientrare in partita. Del Sole (originario del quartiere Barra) è stata una costante spina nel fianco del Napoli, si è caricato la squadra sulle spalle ed ha riportato in gara la Juve, che ha rialzato la testa ed ha siglato ben 2 reti (autorete di Senese e Kamerai), rischiando negli ultimi minuti di trovare la rete del pari.

Eppure Beoni la partita l’ha preparata bene: aspettando la Juventus e ripartendo in contropiede, ha ridisegnato la difesa a causa delle assenze di Delly (squalificato) ed Esposito (infortunato) ed ha schierato un quartetto inedito composto da Schiavi a destra, Zanoli e Senese al centro e Scarf a sinistra. Tuttavia sono stati i bianconeri a trovare il primo tiro in porta con il colpo di testa di Jakupovic (molto sotto tono la sua prenotazione) finto di poco fuori. I due uomini più pericolosi della partita sono stati Gianluca Gaetano per il Napoli e Del Sole per la Juve, non è un caso che non appena uno dei prendesse palla si creasse una gabbia umana intorno a loro. Al minuto 21 del primo tempo è la squadra azzurra a passare in vantaggio; infatti sugli sviluppi di un calcio d’angolo è stato bravo Senese ad inserirsi, prendere il tempo a tutto e tutti e staccare indisturbato nell’area di rigore avversaria. La Juve ha cercato subito di reagire, il Napoli si muoveva con scioltezza, soprattutto palla al piede e spesso sulle ripartenze ha sfiorato la rete, approfittando anche del fatto che la difesa della Juve era troppo aperta, con i due terzini che hanno spinto troppo, lasciando soli i due centrali.

Nonostante ciò, la prima frazione di gioco si è conclusa sull’1-0. La ripresa si è riaperta con il Napoli subito in attacco e pronti via Alessio Zerbin ha fatto 2-0: l’azione corale che ha portato al gol l’attaccante novarese ricorda molto quelle della prima squadra. A questo punto Dal Canto ha provato a scoprirsi, inserendo Manolo Portanova (figlio di Daniele, ex giocatore del Napoli) e passando al 4-2-3-1. Il risultato è stato che la Juventus si è scoperta ancor di più e Palmieri, in un’azione fotocopia a quella che ha portato Zerbin al gol, ha siglato la rete del 3-0. Dopo quella rete il Napoli è calato d’intensità, la Juve è iniziata a venir fuori e sia Del Sole che Portanova, minuto dopo minuto, hanno creato costanti pericoli al Napoli. Beoni ha ridisgnato la squadra inserendo Acunzo per (uno stremato) Zerbin ed è passato al 4-3-3. Al minuto 73, proprio una splendida azione di Del Sole, ha proprizziato la rete del 3-1 della Juve. Il turbillon delle sostituzioni ha un po’ abbassato il ritmo della gara e Beoni ha dovuto rinunciare per infortunio sia a Gaetano che a Schiavi (entrambe sono usciti per crampi) ed al loro posto sono entranti Russo e Bartiromo. Il Napoli, nettamente in difficoltà ha stretto i denti, ha serrato i ranghi ed ha contenuto gli assalti della Juve ma nel primo dei sei minuti di recupero, i bianconeri hanno segnato il gol del 3-2, riaprendo a pochi minuti dalla fine la partita. Negli ultimi interminabili minuti il Napoli ha respinto gli assalti della Juve ed al triplice fischio ha potuto festeggiare la vittoria per 3-2 sui bianconeri.

Speriamo che questa vittoria possa essere di buon auspicio per l’importante scontro scudetto tra le prime squadre di Juve e Napoli, che avverrà in quel di Torino il 22 aprile.