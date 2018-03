Lecce-Juve Stabia, i convocati di Caserta e Ferrara

Lecce-Juve Stabia, big match della 27esima giornata di campionato della Serie C girone C: i convocati di Caserta e Ferrara

Al termine dell’allenamento di rifinitura, svolto questa mattina presso lo Stadio “Romeo Menti”, i tecnici Ciro Ferrara e Fabio Caserta hanno reso nota la lista dei nr.23 calciatori convocati per il match Lecce-Juve Stabis valevole per la 27a giornata del campionato di Serie C Girone C, in programma domani, domenica 25 febbraio 2018, con inizio alle ore 16.30 presso lo Stadio ” Ettore Giardiniero – Via del Mare “di Lecce.

Portieri: Bacci, Esposito, Zanotti

Difensori: Allievi, Bachini, Crialese, Dentice, Franchini, Marzorati, Nava e Redolfi.

Centrocampisti: Calò, Mastalli, Matute, Melara, Vicente e Viola.

Attaccanti: Berardi, D’Auria, Paponi, Simeri, Sorrentino e Strefezza.

Squalificato : Branduani

Fonte: Ufficio Stampa S.S. Juve Stabia