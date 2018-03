Puteolana-FC Giugliano: il derby più sentito senza la tifoseria giuglianese

In programma domani mattina alle ore 11:00 al “Conte” di Pozzuoli il sentitissimo derby Puteolana-FC Giugliano dove non saranno presenti i tifosi ospiti

Puteolana-FC Giugliano è sicuramente il derby più sentito del girone A di Eccellenza e si disputerà domani alle ore 11:00 al “Conte”.

Purtroppo vista la rivalità storica tra le tifoserie il Prefetto di Napoli ha deciso di negare la trasferta ai tifosi giuglianesi.

Ancora una volta a perderci è lo spettacolo, perchè sarebbe potuta essere un’ottima vetrina per il calcio campano, mostrando uno stadio stracolmo di tifosi.

Sarebbe bastato un servizio d’ordine decente per far sì alla gara potessero esserci tutti e mettere a confronto due tifoserie che avrebbero inscenato uno spettacolo unico.

Questa ordinanza ha invece inasprito ancor di più gli animi, perchè la tifoseria giuglianese si è sentita mancata di rispetto visto che ai flegrei all’andata è stato permesso di seguire la trasferta.

La società del presidente Sestile per andare incontro ai propri amati tifosi, ha permesso questa mattina di assistere all’ultima rifinitura svoltasi al Twin Peaks piuttosto che al solito centro Kennedy.

Così facendo i tifosi hanno potuto incoraggiare i propri beniamini in vista della delicata gara di domani e facendoli sentire meno soli.

Il Giugliano dopo aver sconfitto il Real Forio cercherà domani di espugnare il “Conte” proprio per regalare una grande gioia a tutti coloro che non potranno essere presenti.

La squadra si è allenata duramente ed è cosciente che dovrà lottare contro uno stadio intero, ma non è affatto preoccupata.

Infatti sa di poter contare anche a distanza di un’intera città che la sospinge verso la vittoria.

Mister Gargiulo ha recuperato il capitano Nando Castaldo e il centrocampista Diego Castaldi, che hanno scontato le rispettive squalifiche.

La Puteolana arriva a questa sfida dopo aver ottenuto 2 successi di fila e spera di far valere la Legge del “Conte”, sia per vincere come all’andata la sentitissima gara sia per puntare con decisione ai play-off.

In campo sarà sicuramente uno spettacolo, resta il rammarico che lo stesso non lo si potrà ammirare sugli spalti!!!!!!!!!!!!! Il calcio non va curato così!!!!!!!!!!

Patrizio Annunziata