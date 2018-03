ESCLUSIVA – Gennaro Iezzo: “Turno facile per Napoli e Juventus”

Per Gennaro Iezzo lo snodo fondamentale del campionato sarà quando si affronteranno Napoli e Juventus.

ESCLUSIVA NAPOLISOCCER.NET – Gennaro Iezzo, ex calciatore di Napoli e Cagliari, ha rilasciato un’intervista in esclusiva alla redazione di NapoliSoccer.NET in cui ha parlato della gara tra le sue ex squadra. Con Gennaro Iezzo abbiamo anche parlato della lotta scudetto e del motivo per cui si è interrotta la sua avventura all’Accademy dello Giugliano.

Di seguito l’intervista completa.

Ci fa un commento su Cagliari-Napoli?

“Il divario tra le due squadre è notevole ma le partite contro Cagliari sono sempre state gare particolari, dove il Napoli ha spesso fatto fatica a portare il risultato a casa. Non sarà facile ma il Napoli di quest’anno non è il Napoli degli anni passati; perciò – dice Gennaro Iezzo a NapoliSoccer.NET – penso che possa portare a casa la partita con serenità”.

Quali sono le difficoltà che la squadra azzurra può incontrare in questa trasferta?

“Tra le squadre che lottano per salvarsi o ambiscono ad un campionato tranquillo, il Cagliari è quella più quadrata. Ha dei giocatori che possono mettere in difficoltà chiunque. La vera insidia del Napoli resta il Napoli, se scende in campo con la mentalità che abbiamo visto nelle ultime partite non avrà problemi a portare il risultato a casa, in caso contrario…”.

Quali sono le problematiche che può portare al Napoli la gara giocata giovedì?

“C’è stato il tempo di recuperare e la vittoria contro il Lipsia, nonostante non sia avvenuto il passaggio del turno, ha dato ancora più forza, consapevolezza e determinazione al Napoli, che sfrutterà lunedì contro il Cagliari”.

Quale sarà la formazione del Napoli?

“Penso che la difesa sarà quella base, così come il resto della squadra sarà composto dalla formazione tipo. Il Napoli non ha più impegni infrasettimanali, quindi ci sarà tutto il tempo per recuperare dalle fatiche di giovedì. Lunedì a Cagliari hai da smaltire la gara contro il Lipsia ma da lì in poi hai una settimana tipo, che ti può permettere di far recuperare, i giocatori che ancora lo devono fare, dal doppio impegno. Sono sicuro che contro il Cagliari, Sarri adopererà la formazione tipo”.

Lotta scudetto: chi tra Napoli, che va a Cagliari, Juventus, la quale invece ospita l’Atalanta rischia di più?

“Questo è un turno facile per Napoli e Juventus, mentre l’unico ostacolo, che entrambe affronteranno sarà alla ventottesima giornata: quando il Napoli sarà impegnato con l’Inter e la Juve invece giocherà contro la Lazio. Se entrambe passeranno l’ostacolo, si deciderà tutto nel bellissimo scontro di Torino”.

Come mai è finita la sua avventura al Giugliano?

“Per motivi miei personali, avevo degli impegni con la mia scuola calcio. Mi sono messo – conclude Gennaro Iezzo a NapoliSoccer.NET – a lavorare a pieno ritmo per portare avanti il mio progetto a Castellammare e solo per questo motivo ho lasciato”.