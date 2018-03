Lippi: “Politano davvero a un passo dall’azzurro. In estate dipenderà dal Napoli”

Le parole dell’agente di Politano, Davide Lippi, in un’intervista a TuttoSport sulla trattativa col Napoli.

Davide Lippi, agente di Matteo Politano, ha rilasciato un’intervista pubblicata dall’edizione odierna di Tuttosport nella quale è tornato a parlare del mancato passaggio del giocatore al Napoli. Di seguito i passaggi più interessanti sintetizzati dalla redazione di Napolisoccer.NET per i propri lettori.

“Politano è stato davvero molto vicino al Napoli, che ha voluto fortemente il ragazzo, era pronto a investire. Per Politano e per noi è stato un gennaio di emozioni forti. Poi non si è concretizzata la trattativa e il giocatore è rimasto al Sassuolo.

Matteo è un professionista serio e sta dando il massimo dell’impegno per la salvezza del Sassuolo. I contratti vanno rispettati. Poi per un calciatore come lui è normale, in futuro, pensare di alzare ulteriormente l’asticella e fare un altro salto di qualità. Ma ora ha in testa il Sassuolo. In estate poi si vedrà: bisogna vedere se il Napoli in quel momento avrà necessità in quel ruolo oppure no.

E lui dovrà dimostrare nei prossimi mesi di essere all’altezza, se sarà per il Napoli o per qualsiasi altra squadra. Penso che ci siano dei periodi, all’interno di una carriera di un atleta, in cui arriva il momento di cambiare. L’interesse della Juventus c’è stato, ma non ho avuto contatti diretti con il club bianconero. Con il Napoli invece sì: con loro eravamo entrati nel dettaglio“.