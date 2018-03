Probabili formazioni Cagliari-Napoli: Sarri riprende il cammino, Lopez ha dubbi

Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli, posticipo della 26a di Serie A previsto lunedì sera.

Nelle probabili formazioni di Cagliari-Napoli, partita che si giocherà lunedì sera in posticipo per effetto della partecipazione degli azzurri in Europa League, il tecnico dei partenopei Sarri dovrebbe confermare la ripresa del cammino in campionato e nella corsa allo scudetto con la scelta della formazione ormai considerata unanimemente titolare. L’allenatore del Cagliari dovrà trovare l’alternativa al regista Cigarini, autore di due reti nelle ultime due partite giocate, e ad alcuni altri assenti. Si annuncia un ambiente molto caldo come sempre in Sardegna.

Cagliari

Problemi di formazione per David Lopez che dovrà trovare nella propria rosa i sostituti del regista Cigarini e del terzino Pisacane, entrambi indisponibili così come l’attaccante Farias. Per il centrocampista probabile la scelta di usare in cabina di regia Padoin così come già accaduto contro il Chievo Verona. Sulla fascia si dovrebbe rivedere Lykogiannis che ha proprio fornito l’assist a Pavoletti al Bentegodi, dall’altro lato Faragò è favorito rispetto a Dessena. Da determinare se a sostegno dell’ex Napoli ci sarà Joao Pedro oppure Sau, non è da escludere un centrocampo “imbottito” di corridori per rompere la costruzione di gioco azzurra.

Napoli

Dopo aver fatto riposare completamente Koulibaly e Jorginho in Europa League, Sarri dovrebbe schierare nuovamente la classica formazione titolare contro il Cagliari. I dubbi riguardano Mario Rui, che ha subito una botta alla pianta del piede contro il Lipsia, e Raul Albiol, che potrebbe lasciare il posto a Tonelli che ha ben figurato nelle ultime gare. A centrocampo e in attacco le scelte sembrano davvero semplici: resta da capire il minutaggio che sarà destinato a Zielinski, primo cambio ormai certificato di Sarri. Molto potrebbe dipendere dal risultato parziale della gara.

Sardegna Arena, Cagliari, Lunedì 26 Febbraio 2018

26a giornata di Serie A

Probabili formazioni Cagliari-Napoli

Cagliari (3-5-1-1): Cragno; Ceppitelli, Castan, Andreolli; Faragò, Barella, Padoin, Ionita, Lykogiannis; Joao Pedro; Pavoletti. All. D. Lopez.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.