Croce: “Sarri prepara ogni gara nei minimi dettagli. Avere la settimana libera sarà un vantaggio”

L’ex calciatore dell’Empoli, Daniele Croce, che ha avuto come allenatore per sette anni Maurizio Sarri, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Sarri prepara ogni partita nei minimi dettagli, avere tutta la settimana libera per lavorare senza le partite di coppa in mezzo alla settimana può essere un vantaggio per il Napoli. Con l’arrivo della primavera la squadra migliorerà ancora, le squadre di Sarri danno sempre il meglio in questa stagione. Rispetto a quando era all’Empoli, Sarri è sicuramente maturato e continua a farlo anno dopo anno, ma in fondo resta lo stesso. E’ tra gli allenatori al mondo più bravi, esprime il calcio più bello in circolazione. Vincere lo scudetto? Fino alla fine il Napoli dirà alla sua, saranno gli episodi e i dettagli a decidere chi vincerà lo scudetto, la gara con la Juve sarà sicuramente fondamentale”.