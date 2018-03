Lecce-Juve Stabia, parte la prevendita dei biglietti: le modalità di acquisto

La Juve Stabia rende note in un comunicato le modalità di acquisto dei biglietti per la gara Lecce-Juve Stabia in programma domenica 25 febbraio alle 16:30

S.S. Juve Stabia rende noto che sono disponibili, senza obbligo di carte di fidelizzazione, i tagliandi di ingresso del Settore Ospiti dello Stadio “Giardiniero-Via del Mare” di Lecce per assistere all’incontro Lecce-Juve Stabia, in programma domenica 25 febbraio alle ore 16.30 e valevole per la 27a giornata del campionato di Serie C Girone C 2017/18.

I biglietti saranno in vendita al prezzo di € 12,00 (Biglietto Intero) e al prezzo di € 4,00 (Biglietto Ridotto UNDER 14) fino alle ore 19.00 di sabato 24 febbraio, tramite il circuito Lottomatica/Ticket One, con punti vendita a Castellammare di Stabia presso:

Agenzia Better – Via Ponte della Persica 167

Tabaccheria Muratori – Via Napoli 229

Tabaccheria Fiorentino – Via Plinio il Vecchio 17

Inoltre, S.S. Juve Stabia comunica che i tagliandi NON potranno essere acquistati il giorno della gara, presso i botteghini dello Stadio “Giardiniero-Via del Mare”.

Fonte: Juve Stabia, Ufficio Stampa