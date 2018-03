Juventus-Napoli domani alle 13 con in diretta su Sportitalia.

La Juventus, dopo aver vinto il derby della mole contro il Torino, cerca altri punti per rafforzare la zona play-off scudetto, e per farlo cercherà di battere il Napoli. Dal canto loro gli azzurrini di Loris Beoni cercano una vittoria per mantenere un buon distacco dalla zona calda e sperare di poter agganciare i play-off scudetto.

In classifica la Juventus è sesta con 32 punti, occupa l’ultimo posto valido per i play-off scudetto ed in casa in su 10 gare giocate ha ottenuto 5 vittorie un pari e 4 sconfitte, mentre il Napoli occupa la 10° posizione, ha 24 punti e dista 8 punti dai play-off scudetto ed ha 4 punti di vantaggio sulla zona play-out salvezza.

Per quanto riguarda l’andamento in trasferta del Napoli, la squadra azzurra ha ottenuto 1 vittoria, 3 pari e 6 sconfitte.

Nell’ultimo match in casa la Juventus si è imposta per 2-1 sul Chievo, grazie alla doppietta di Jakupovic, mentre per i clivensi è andato in gol Juwara, mentre l’ultima sconfitte risale al 29/01/2018, quando il Genoa si impose di misura grazie alla rete di Zanimacchia. Gli azzurrini invece in trasferta si sono dovuti arrendere all’Udinese per 1-0 (grazie alla rete di Varesanovic), in trasferta non vincono dallo scorso 28/10/17, quando si imposero per 2-1 sul Bologna (grazie alle reti di Mezzoni e di Gaetano).

La Juventus è allenata dal tecnico Alessandro Dal Canto, che schierare la sua formazione con il 4-3-3, il capitano è Vogliacco ed il bomber è Marco Olivieri, che ha segnato 10 gol in 19 gare.

Per quanto riguarda la formazione, l’undici titolare dovrebbe essere composto da Loria in porta, difesa a quattro con Tripaldelli a sinistra, al centro il duo Zanandrea-Vogliacco ed a destra Delli Carri. A centrocampo Morrone agirà in cabina di regia, mentre ai suoi lati si muoveranno Portanova e Montaperto. In attacco si muoveranno Del Sole (a destra) ed Olivieri (a sinistra) alle spalle dell’unica punta Jakupovic.

Per quanto riguarda la formazione del Napoli, Beoni, oltre ad avere il solito problema dei fuori quota si ritrova ancora una volta a dover fare i conti con infortuni e squalifiche varie, che lo porteranno a dover ridisegnare ancora una volta la difesa. Delly è squalificato, Esposito e Russo sono infortunati così come Leandrinho, con Acunzo e D’Ignazio di rientro dai loro acciacchi fisici e chissà se dovrà rinunciare ad uno tra Scarf e Senese per essere aggregati alla prima squadra.

Per quanto riguarda il discorso dei fuori quota Schiavi, Otranto, Acunzo e D’Ignazio si contendono un posto.

Per quello che concerne l’undici titolare dovrebbe essere composto da Schaeper in porta, difesa a 4 con Zanoli (a destra), Manzi e Senesi (al centro) e Scarf a sinistra. A centrocampo agirà il duo Basit- Otranto, mentre la batteria di trequartisti sarà composta da Zerbin (a sinistra), Gaetano (trequartista) e Mezzoni (a destra). In attacco Beoni lo punterà su Palmieri.