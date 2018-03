Venerato: “Il Napoli sta seguendo molti portieri per il prossimo anno”

A radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Ciro Venerato. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Il Napoli ha dato un segnale a tutta l’Europa uscendo a testa alta dall’Europa League perché ha dato la precedenza al campionato.

Il Napoli si sta muovendo sul mercato e Sari ha detto una cosa vera: la rosa azzurra non è allestita per giocare due competizioni.

Il Napoli dovrà cercare almeno due portieri perché Reina al momento non rinnova e Sepe potrebbe chiedere di cambiare aria a fine stagione per giocare di più.

Leno è il portiere che convince di più al momento mentre sono sensibilmente in calo le quotazioni di Rulli che è piaciuto molto lo scorso anno, ma non so se a giungo il club azzurro vorrà formulare una nuova offerta. Sarri ritiene Perin bravissimo tra i pali, meno bravo con i piedi. Lafont è un prospetto diverso e rientra nella lista dei giovani di prospettiva, ma i costi sono elevatissimi perché parliamo di un giovane su cui bisogna scommettere tanto e non so se il Napoli intende farlo”.