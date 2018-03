Ag. Cragno: “Il Napoli può rischiare a Cagliari. Cragno pensa solo ai sardi”

A radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Graziano Battistini, procuratore di Cragno. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Questo campionato mi diverte, è avvincente e credo che il Napoli abbia tutte le carte in regola per poterla spuntare. Ogni partita ha delle insidie importanti e ogni domenica può venir fuori una sorpresa per cui sia Napoli che Juve devono fare grande attenzione.

Il Cagliari è nettamente più attrezzato delle altre formazioni di medio-bassa classifica. La rosa è di tutto rispetto e davanti soprattutto può far male a tutti. Pavoletti, Farias, Sau hanno tanta qualità per cui il Napoli deve fare attenzione perchè il Cagliari disputando la gara perfetta può metterlo in difficoltà.

Cragno in Nazionale? Sta lavorando per dimostrare di meritare la maglia importante del Cagliari. Lo sta facendo al meglio e credo stia dimostrando di che pasta è fatto, poi ritengo che Cragno sia un giovane promettente e al momento deve pensare di fare il meglio a Cagliari”.