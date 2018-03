Ag. Koulibaly: “Il Napoli è pronto per il rush finale e Koulibaly vuole vincere lo scudetto”

A radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Bruno Satin, procuratore di Koulibaly. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Contro il Lipsia al San Paolo l’atteggiamento del Napoli non stato buono e ieri la squadra azzurra ha provato a rimediare. Il Napoli ha dimostrato che nonostante il turn over è in grado di fare bene. La vittoria non è bastata ed è un peccato lasciare l’Europa League così presto perché questa competizione tiene tutti sotto pressione e permette anche a chi gioca meno di mettersi in mostra ed essere pronto ove mai ce ne fosse bisogno nel caso di infortuni o squalifiche.

Il Napoli è pronto per il rush finale in campionato. Ci avviciniamo sempre di più alla fine della stagione e il Napoli c’è. La concentrazione è massima e daranno tutto per raggiungere l’obiettivo. Koulibaly è contento di giocare in questo Napoli, in questa città e con questi tifosi e poi la sua squadra ha dimostrato di poter vincere il campionato”.