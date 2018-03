Champions League: risultati della seconda settimana degli ottavi di finale

I risultati della seconda settimana degli ottavi di finale di Champions League: Bayern a valanga, Roma in bilico.

Tra mercoledì e giovedì si sono giocate le seconde quattro partite degli ottavi di finale di Champions League: molto bene il Bayern Monaco che ha ipotecato il passaggio ai quarti con un pesante 5-0 interno ai danni del Besiktas rimasto in 10 dalla prima fase di gara per l’espulsione di Vida. Il big-match Chelsea-Barcelona è finito 1-1: una gara in cui i blaugrana hanno avuto quasi il 70% di possesso palla imbrigliati però dai meccanismi difensivi di Conte, che dovrà provare l’impresa al Camp Nou.

Sevilla-Manchester United finisce 0-0: a Montella potrebbe bastare un pareggio con goal all’Old Trafford per eliminare sorprendentemente il più quotato Mourinho dalla massima competizione europea. Gli Spagnoli hanno anche avuto l’occasione di portarsi in vantaggio più volte di fronte a un Manchester molto poco offensivo. La Roma perde contro lo Shakhtar Donetsk con lo stesso punteggio con cui uscì vittima il Napoli da Kharkhiv: 2-1. Under non basta ai giallorossi che subiscono la rimonta degli ucraini. Passaggio di turno in bilico e da decidere all’Olimpico.

Risultati Ottavi di Finale Champions League – Seconda Settimana

Bayern Monaco – Besiktas 5-0

43′ Müller, 53′ Coman, 66′ Müller, 79′ e 88′ Lewandowski

Chelsea – Barcelona 1-1

62′ Willian (C), 75′ Messi (B)

Sevilla – Manchester United 0-0

Shakhtar Donetsk – Roma 2-1

41′ Under (R), 52′ Ferreyra (S), 71′ Fred (S)