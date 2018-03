La vittoria di Lipsia contiene i danni nel ranking UEFA: Napoli ancora da top 20

Il Napoli “salva” qualcosa nel ranking UEFA grazie alla vittoria di ieri contro il Lipsia.

È terminata ieri sera con una vittoria la stagione europea del Napoli: ciò significa che si ferma qui anche la raccolta di punti nel ranking UEFA in una stagione non esaltante. Il Napoli ha infatti collezionato vittorie solo nelle due partite del preliminare di Champions League, in due delle sei partite della fase a gironi di Champions, e ieri sera nel ritorno dei Sedicesimi di Finale di Europa League, attestandosi sul punteggio stagionale di 10.0 punti.

La vittoria della Red Bull Arena limita i danni: i 10 punti si vanno a sommare ai precedenti 68, lasciando per ora il Napoli in 16a posizione, anche se è molto probabile il sorpasso dello Zenit San Pietroburgo e possibile quello del Tottenham qualora dovesse andare molto avanti in Champions League. Dato interessante anche in prospettiva: il Napoli “scarterà” il prossimo anno i risultati della stagione 13/14 che portarono 16 punti, mentre molte delle dirette concorrenti scarteranno un punteggio maggiore.

Servirà, però, una stagione di alto livello in Europa l’anno prossimo per mantenere a lungo la top 20, perché alla stagione ancora successiva il Napoli scarterà i 22 punti ricevuti nella grazie alla semifinale di Europa League contro il Dnipro, e con un punteggio basso potrebbe ritrovarsi a perdere molte posizioni nel ranking andando così incontro a sorteggi ancora più complicati di quelli già vissuti in queste recenti stagioni.