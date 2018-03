Bacci a #30minuticonlevespe: “Un sogno giocare contro il Lecce. I playoff non devono sfuggirci”

Alessandro Bacci, portiere della Juve Stabia, ha risposto alle domande dei tifosi delle vespe a #30minuticonlevespe sulla pagina Facebook della Juve Stabia

Alessandro Bacci, portiere della Juve Stabia e fresco di rinnovo fino al 2019, è intervenuto sulla pagina Facebook della Juve Stabia rispondendo alle domande dei tifosi gialloblù per l’iniziativa #30minuticonlevespe. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Ricordo con emozione la mia prima esperienza nel calcio professionistico. Andammo a fare i playout e fu un’emozione pazzesca. Affrontare tre squadre campane per noi che eravamo una piccola realtà e riuscire a salvarci fu un’emozione bellissima. La mia dote migliore credo sia stare tra i pali mentre con i piedi devo sicuramente migliorare molto. Ormai sono due anni che sono alla Juve Stabia e conosco molto bene la città e le persone e mi trovo molto bene qui. Mi piace molto il lungomare soprattutto.

Il mio rapporto con Mastalli è bellissimo. Grande amicizia fra noi ma non è questo il motivo per cui lui e io siamo rimasti a Castellammare.

Per me è un sogno giocare contro il Lecce. Sarà una gara bellissima con tanta gente allo stadio. Credo che ognuno lavora sempre al massimo cercando di sfruttare le occasioni che capitano e lo farò anche io ora che Branduani è squalificato per due gare. La gara più bella fu quella vinta 4-1 col Foggia lo scorso anno, quella più brutta lo 0-0 contro la Reggiana che ci ha buttato fuori dai playoff.

Tutti gli allenatori con cui sono stato sono dei grandi allenatori. I portieri con cui ho convissuto negli ultimi anni sono tutti dei grandi portieri e il mio rapporto con loro è stato sempre stupendo.

Bisogna continuare così come stavamo giocando. Tanta sfortuna soprattutto nelle gare in casa. Dobbiamo continuare ad allenarci così come stavamo facendo e i risultati sicuramente torneranno ad essere positivi. Nel caso di vittoria a Lecce? Mi raperò a zero. Sono toscano con la battuta pronta e mi piace tenere allegria nel gruppo.

I rigori? Li parano i portieri. Se un rigore è tirato bene, è dura prenderlo e quindi forse è più un errore dell’attaccante. Il nostro obiettivo sono i playoff e dobbiamo riuscire ad arrivarci. La squadra che mi ha più impressionato? Ci sono tre grandi squadre, Lecce, Trapani e Catania ma se ci metti un pò di impegno in più riesci a fargli del male.

Il giocatore a cui mi ispiro è Buffon sicuramente. Non c’è paragone. Fuori dal rettangolo di gioco, sono un ragazzo abbastanza tranquillo, mi piace vedere un bel film o una serie oppure uscire con i ragazzi a fare una passeggiata. Sono solare e abbastanza positivo per quanto riguarda i miei pregi. il mio hobby preferito è l’NBA. Il mio colore preferito è il blu. I miei numeri preferiti sono l’1 e il 25 che è il giorno in cui sono nato. I miei viaggi preferiti sono stati quelli a Londra e a Myconos questa estate. La mia città preferita è Firenze. Se non avessi fatto il calciatore avrei fatto lo stesso lavoro di mio padre: operaio in una ditta edile. Il mio rito scaramantico è dare un cazzotto sotto la traversa prima della partita”.