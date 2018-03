Maggio: “Abbiamo buttato via la qualificazione all’andata. Sfiorata l’impresa”

Il difensore del Napoli, Christian Maggio, è intervenuto a Sky Sport al termine di Lipsia-Napoli. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Abbiamo buttato via qualificazione all’andata. Approccio strano all’andata. Stasera abbiamo dimostrato il nostro valore: volevamo cambiare il risultato e ci siamo arrivati vicinissimi, sfiorando veramente l’impresa per pochissimo. Ora testa solo al campionato, vogliamo arrivare alla fine ed essere ancora lassù in alto. Abbiamo un gruppo fantastico che vuole dimostrare il suo valore. Non è facile perché la Juventus è lì e sicuramente non mollerà fino alla fine. Può darsi che il campionato ci abbia distratto un pò. Usciamo a testa alta ma speriamo ci serva come esperienza per la prossima volta. Il testa a testa è molto bello, mancano ancora tante partite. Stare davanti non è facile perché hai pressioni e chi non è abituato a lungo andare può avere momenti in cui non dà il massimo e ne può risentire. Abbiamo però la fortuna di avere giocatori d’esperienza, per non avere di questi problemi. C’è a possibilità di chiudere bene questa stagione”.