Hasenhüttl alla stampa: “Eliminare una squadra come il Napoli è una grandissima cosa per noi”

Il tecnico del Lipsia, Hasenuttl, è intervenuto in conferenza stampa al termine di Lipsia Napoli. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Ieri l’avevo detto che sarebbe stata una gara tosta, loro hanno preso tanti rischi e hanno fatto vedere tutte la loro qualità. Il Napoli ci ha creato tanti problemi, soprattutto alla nostra difesa. Dopo lo 0-1 la gara mentalmente è cambiata, all’intervallo abbiamo pensato a come migliorare il nostro gioco e siamo migliorati. Ma ciò ci è costato tanta energia e il Napoli con dei duello o con falli tattici è riuscito a fermarci.

Nel secondo tempo ho provato a cambiare qualcosa. Il problema è che la squadra non è riuscita a giocare con più calma e il Napoli ha trovato anche il secondo gol. Però, grazie al 3-1 conquistato all’andata passiamo noi. Giocare contro una squadra del genere è per noi sicuramente una esperienza importante e sono molto fiero di aver eliminato una squadra come il Napoli.

Dobbiamo tener conto anche dell’avversario, il Napoli è molto forte. Non siamo troppo soddisfatti del risultato, ma siamo agli ottavi di finale e siamo molto contenti di questo risultato. Ora dobbiamo subito voltare pagina e pensare alla sfida contro il Colonia.

Napoli in grado di vincere il campionato italiano? Oggi hanno fatto vedere che possono lottare per il campionato. Purtroppo per loro, sono stati eliminati dalla gara d’andata. Sono molto impressionato dalla loro qualità e secondo me possono vincere lo Scudetto. Dopo la partita ho fatto anche i complimenti a Sarri e per noi eliminare una squadra come il Napoli è una grandissima cosa”.

Fonte: tuttonapoli.net