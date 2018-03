Sarri alla stampa: “Rosa troppo limitata per il doppio impegno. Il Napoli ha avuto anima stasera”

Maurizio Sarri, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa al termine di Lipsia-Napoli. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “E’ chiaro che c’è rammarico, ma ci sono aspetti ampiamente positivi per questo finale di stagione. La squadra ha avuto anima. Non è facile venire a vincere 2-0 su questo campo. Anche in campionato duelleremo con la Juventus, pur rappresentando noi solo il quinto monte ingaggi del campionato. A questa squadra si chiede tantissimo, siamo rimasti in pochi e stiamo facendo tantissimo. La nostra è una rosa troppo limitata per il doppio impegno. Cerchiamo la pressione che è su di noi di farla diventare logica, non illogica e irrazionale. Voglio ringraziare i tifosi che erano con noi stasera e mi voglio definire solidale con quelli che non potranno venire con noi lunedì a Cagliari per un provvedimento assolutamente inconcepibile. Fra le cose che abbiamo fatto la più bella è quella che abbiamo fatto innamorare una tifoseria della squadra. Il connubio che c’è tra questa squadra e questa tifoseria non lo avevo mai visto ed è stupendo.

La nostra eliminazione dalle Coppe è stata anche occasionale: da 4-5 mesi facciamo a meno di Ghoulam e Milik e sono due assenze pesantissime. Un ampliamento della rosa è indispensabile se si vuole essere competitivi su più fronti. Così come dobbiamo essere bravi a scaricare energie nervose e a ricaricarle in 2-3 giorni. Cosa che le grandi squadre fanno e che dobbiamo imparare a fare anche noi. Questo deve essere il nostro prossimo salto di mentalità.

Zielinski è il nostro giocatore che in questa stagione ha fatto più partite, forse solo Hamsik e Callejon ne hanno fatte di più. A volte alcune squadre segnano un periodo. Gli anni ’70 sono dell’Olanda, non di chi ha vinto. Noi speriamo di fare questo e di aggiungerci qualcosa di vinto. Sono convinto che fra 20 anni questo Napoli sarà ricordato. Zielinski è un talentuoso che si può utilizzare in più parti del campo. Maggio era alla 17esima presenza, ha già giocato molto di più dell’anno scorso e lo ha fatto anche molto bene. Diawara dopo la brutta gara dell’andata, sta migliorando di nuovo. Tonelli può tornare ad essere un giocatore importante per noi. Accumulando gare in pochi giorni, Tonelli può solo avere benefici. Tonelli pur essendo meno dotato tecnicamente degli altri, può diventare un punto di riferimento importante per la squadra.

Il Lipsia è una squadra per mentalità e caratteristiche più forte nella fase offensiva. Noi siamo stati più bravi stasera a contenere le loro ripartenza. Se vengono messi nella parte bassa del campo, la qualità del nostro attacco può metterli in difficoltà. Ma anche il nostro atteggiamento è stato diverso rispetto all’andata”.