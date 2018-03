Insigne: “Il Lipsia non ha fatto nulla. Sbagliato l’approccio all’andata”

Lorenzo Insigne è intervenuto a Sky Sport al termine di Lipsia-Napoli. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Abbiamo lottato fino alla fine senza mollare. Loro non hanno fatto nulla. Noi abbiamo sbagliato nella gara dell’andata. Eravamo convinti in conferenza perchè l’avevamo preparata molto bene questa gara. Abbiamo sbagliato l’approccio della gara del San Paolo ed è stato decisivo il terzo gol subito. Ho avuto uno screzio con uno della panchina del Lipsia che mi faceva l’occhiolino ma è acqua passata. Dispiace perchè questa squadra ha grande potenziale e in questa coppa potevamo arrivare fino in fondo. All’andata abbiamo sbagliato molto e in due gare lo paghi. Ora testa solo al Cagliari che sarà un’altra gara difficilissima”.