Allan: “Vittoria importante, peccato per la brutta gara dell’andata”

Il centrocampista brasiliano del Napoli, Allan, è intervenuto a Sky Sport al termine di Lipsia-Napoli terminata con la vittoria per 2-0 degli azzurri che però sono eliminati dall’Europa League per effetto dell’1-3 dell’andata. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “E’ una vittoria importante, peccato per la brutta prestazione dell’andata. Però che sia da lezione, non si può sbagliare una gara come quella dell’andata perchè poi diventa dura rimontare. Ora testa solo al campionato. Stasera abbiamo dato il massimo in campo, abbiamo onorato la maglia per i tantissimi tifosi che ci hanno raggiunto qui a Lipsia”.