RB Lipsia – Napoli 0-2. Le pagelle di NapoliSoccer.NET: Lezione di calcio a Lipsia. L’onore è salvo, la qualificazione no

Qualificazione compromessa a Napoli con quel goal subito nel finale di partita. Però il Napoli va a Lipsia e gioca una gara maiuscola senza mai correre rischi. Realizza due reti, una con Zielinski e una con Insigne. Non basta però a passare il turno.

Reina: 6,5 – Quasi mai impegnato, paradossalmente il più pericoloso per la sua porta è stato Tonelli. Al decimo della ripresa annulla lo spauracchio Werner con l’ennesima uscita sicura.

Maggio: 6 – Soffre la velocità di Bruma. Con l’esperienza e con l’applicazione si districa con sicurezza. Sono 56 i passaggi completati con una efficienza dell’89,3%.

Albiol: 7 – Manca Koulibaly e tocca a lui dirigere il traffico in difesa. Tocca come sempre molti palloni, 94, con una efficienza dell’83%

Tonelli: 6 – Rischia grosso in apertura di gara deviando un tiro non pericoloso verso la porta di Reina. Soffre molto la fisicità di Poulsen che lo sovrasta di 10 centimetri

Rui: 6 – Buona gara anche se Poulsen con i suoi centimetri e i suoi chili lo mette in apprensione. Tenta qualche lancio lungo di troppo che non è nelle corde della squadra azzurra. Dal 67′ Hysaj: SV

Allan: 7 – Non sembra mai che giochi una gara con la qualificazione già compromessa. Ogni palla è una finale, un rigore. E’ lui a tenere i ritmi sempre alti, a rubare palloni sanguinanti come nell’azione del raddoppio, quando resiste alla carica di una avversario e poi serve Callejon che cambia lato per Insigne

Diawara: 6 – Anche oggi manca in quella che era una delle sue doti migliori lo scorso anno, la sfrontatezza. Sembra aver paura di sbagliare e non tenta mai la verticalizzazione. Dall’82 Jorginho: 6 – Una decina di minuti o poco più per cercare maggiore profondità.

Hamsik: 6,5 – Poulsen spegne Diawara e Hamsik si fa carico della costruzione del gioco. Esce al ventesimo della ripresa con un tabellino di 2 tiri verso la porta, uno nello specchio, 57 passaggi e una efficienza del 91,2%. Dal 65′ Callejon: 6,5 – Grande impatto sulla partita. In chiusura manca il goal dello 0-3 che avrebbe portato gli azzurri a una qualificazione insperata. Suo l’assist per il raddoppio.

Zielinski: 7 – FIno al goal non era apparso ben calato nell’insolito ruolo di estremo destro. Poi trova il tempo per l’inserimento come se fosse Callejon e sblocca il risultato. Efficace a destra come nel suo ruolo quando Hamsik esce per fare spazio a Callejon.

Mertens: 6,5 – Non stava benissimo prima della gara. La caviglia infortunata nella gara con il Benevento aveva tornato a farsi sentire. Però fa una gran partita. Gioca leggermente più dietro e con le sue sponde da centravanti di razza apre la difesa dei tedeschi. Suo il passaggio a Insigne per il cross su Zielinski che vale il primo goal

Insigne: 7 – Non sappiamo se la scelta di accentrarsi fosse una indicazione tattica di Sarri. Ma in questo modo mette costantemente in affanno la difesa dei tedeschi che si ritrovano spesso Insigne più avanti di Mertens sul centro-sinistra della zona d’attacco. Sempre ispirato e sempre presente ad aiutare Mario Rui, prima, e Hysaj dopo.

Domenico Infante – NapoliSoccer.NET