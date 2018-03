Probabili formazioni di Inter-Benevento: Icardi ancora in dubbio, Sandro guida i sanniti

Probabili formazioni di Inter-Benevento: nerazzurri in cerca dei tre punti per posto in Champions, sanniti per la continuità dopo la vittoria contro il Crotone

Inter e Benevento si affrontano sabato sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. L’arbitro sarà Pairetto ed il calcio d’inizio è previsto per le 20:45. Nerazzurri reduci dalla pesante sconfitta rimediata a Genova contro i rossoblu di Ballardini e trascinati dal grande ex Pandev. Sanniti con l’acqua alla gola ma con una fiducia ritrovata grazie alla vittoria del Vigorito contro il Crotone. Inter al quinto posto a quota 48 in classifica ad un solo punto dalla Lazio quarta in e a due lunghezze dalla Roma. Benevento fanalino di coda a 10 punti e ad undici dal Crotone quart’ultimo.

Inter

Spalletti con tanti dubbi di formazione legati ai problemi fisici dei top-player. Perisic è out, al suo posto spazio a Karamoh. Icardi è ancora dolorante e difficilmente sarà schierato dal primo minuto. Probabilmente il bomber dei nerazzurri sarà portato in panchina ma al centro dell’attacco sarà riproposto il sempre efficace Eder. A centrocampo Gagliardini affiancherà Vecino.

Benevento

De Zerbi sta gradualmente integrando i nuovi arrivi nell’undici titolare. Sarà ancora riproposto il 4-3-3 con Sagna nel ruolo di terzino destro e Sandro centrocampista centrale. Guilherme e Brignola giocheranno ai lati di Coda anche se scalpita Diabatè dopo il gol decisivo messo a segno la settimana scorsa.

Probabili formazioni Inter-Benevento

Stadio Giuseppe Meazza, Sabato 24 Febbraio, ore 20.45

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio; Gagliardini, Vecino; Candreva, Borja Valero, Karamoh; Eder. All. Spalletti

Benevento (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Costa, Letizia; Memushaj, Sandro, Djuricic; Brignola, Coda, Guilherme. All. De Zerbi