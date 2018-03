Ceppitelli: “Il Napoli si ferma giocando da squadra e dando il massimo”

Le parole del difensore del Cagliari Luca Ceppitelli nella settimana che porta alla sfida contro il Napoli.

L’edizione odierna de La Nuova Sardegna ha pubblicato un’intervista a Luca Ceppitelli, difensore del Cagliari, in vista della sfida di campionato al Napoli prevista lunedì prossimo. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Insigne, Mertens e Callejon? Quella contro il Napoli non sarà una partita facile a prescindere dagli attaccanti. Ma non ci sono gare impossibili, non partiamo battuti. Dobbiamo mettere in campo il miglior Cagliari possibile, proveremo a giocarcela e non partiamo sconfitti. L’affronteremo col piglio giusto, dando tutto noi stessi.

Sappiamo quanto sia importante la partita con il Napoli, per noi e per loro. Siamo consapevoli di quanto conti, nell’immediato e in prospettiva, fare risultato. Come si può sgambettare il Napoli? Giocando da squadra e dando il massimo. Hanno poche debolezze, dobbiamo sfoderare la partita perfetta e sfruttare i pochi errori che commettono. Vinceranno lo scudetto? Sono contento che ci sia bagarre in alto, è una bella lotta. Spero che duri fino alla fine”.