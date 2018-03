Sandro: “Parliamo ogni giorno di salvezza. Ho una grande opportunità a giocare in Serie A”

Le parole del centrocampista del Benevento Sandro in un’intervista a Sky Sport.

Sandro, centrocampista del Benevento che ha segnato domenica scorsa contro il Crotone il suo primo goal in Serie A, è stato intervistato da Sky Sport 24. Queste le sue parole che raccontano le sue prime emozioni da quando è arrivato in Italia.

“Il Benevento mi ha scelto, è una grande opportunità per me quella di giocare in Serie A. In passato potevo andare al Napoli prima, ma non è successo. Quando stavo facendo bene al Tottenham il mio agente mi ha detto che alcuni club mi volevano, ma il Tottenham non ha voluto che partissi. Ora ho l’opportunità di giocare in A, ho giocato alcune partite e sono contento.

È stato un gol importante quello contro il Crotone, sono stato molto contento che il mio primo gol sia stato utile alla squadra. Ogni giorno parliamo di salvezza, tra di noi nello spogliatoio: siamo concentrati. Ora abbiamo una grande partita, sabato, molto difficile ma è possibile. Tutto dipende da come staremo in campo, se saremo concentrati. Undici contro undici.

De Zerbi è davvero molto bravo, vuole che giochiamo con la palla, che non siamo spaventati e che giochiamo a calcio. È un grande allenatore, sono contento di lavorare con lui per la sua mentalità: migliora me e tutti gli altri. Quando lavori con uno come lui, sei felice ogni giorno: senti, quando vai in campo, che stai imparando qualcosa”.