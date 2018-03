Carratelli: “Per contrastare il potere della Juve non basta la società, e il Napoli è solo”

Le parole di Mimmo Carratelli sul duello scudetto tra Napoli e Juventus.

Mimmo Carratelli, giornalista de Il Mattino, è intervenuto a Fuori Gara, trasmissione in onda ogni giorno, dalle 13.30 alle 15, su Radio Punto Zero, condotta da Michele Sibilla e Fabio Tarantino. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“I numeri stagionali sono folli, ricordano i 102 punti della Juve di qualche anno fa. Bisogna vedere il 22 aprile quale sarà la situazione di classifica. La Juve non muore mai, va in campo senza fare calcoli, non ha pressioni. Il Napoli è più fragile perché non è abituato ad un percorso così estenuante, ma questo patto per lo scudetto rende ancora vivo il sogno.

Quella degli infortunati, per la Juve, è una recita. Loro sono più tigri che zebre, hanno forza, storia e tradizione. Ecco perché per il Napoli vincere uno scudetto sarebbe una vera impresa. Per contrastare il potere della Juve non basta solo avere un’ottima società, serve una città forte e il Napoli, da sempre, non ha rappresentanti in nessun settore: politica, giornalismo, televisioni. Il Napoli è solo. Mi stupiscono gli arrivi a Benevento di Sandro e Sagna, non capisco perché la società azzurra non abbia puntato su calciatori simili”.