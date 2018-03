Diminuito il numero di trasferte libere per i tifosi del Napoli. L’avvocato Coppola: “I numeri parlano di protocollo fallito”

Divieto di trasferta per Cagliari-Napoli, l’avvocato Coppola parla della possibilità di rinvio della partita.

Dopo la chiusura della trasferta ai tifosi napoletani in vista di Cagliari-Napoli, si sta alzando un polverone di giuste polemiche da parte dei sostenitori partenopei, che trovano sponda in queste ore anche nelle istituzioni cittadine.

L’avvocato Emilio Coppola è stato intervistato oggi su Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma per parlare della questione legata alle trasferte dei tifosi partenopei. Si sta molto discutendo sul divieto di trasferta per Cagliari-Napoli, una partita che fino a pochi giorni fa veniva considerata da trasferta libera e che nel giro di poche ore ha portato alla chiusura del settore ospiti e al divieto di vendita ai residenti in Campania. Queste le parole di Emilio Coppola sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Dati alla mano e con uno studio che ho fatto, ho capito che quest’anno, al contrario dei proclami, si è avuta un’inversione di tendenza e i settori sono sempre più ristretti nei confronti dei napoletani. Parlano di trasferte libere e invece quest’anno i napoletani, senza la tessera del tifoso, hanno potuto partecipare solo a 3 trasferte.

A Cagliari poi il paradosso: ci è sembrata una discriminazione perché la trasferta era libera e infatti i napoletani si erano organizzati con dei voli charter per raggiungere la Sardegna. Invece i napoletani non potranno andare. Mi chiedo, ma è possibile che la visita di Mattarella si sia saputa solo 4 giorni fa?

In più, è assordante il silenzio del Napoli che avrebbe potuto chiedere di rimandare di 24 ore la partita, anche perché ogni domenica la squadra azzurra si gioca un pezzo di scudetto. I tifosi del Napoli hanno redatto un volantino che vogliono far arrivare alla squadra azzurra. Nella partita di andata i cagliaritani sono giustamente venuti a Napoli, la partita si è svolta regolarmente e non ci sono stati problemi, e per lo stesso motivo i napoletani dovrebbero andare a Cagliari.

Sono contento che il mondo politico cittadino abbia avuto coscienza di questa situazione. Parliamo di regolarità di campionato, ma avere i tifosi a seguito può spostare l’andamento di una gara. La nostra richiesta è rinviare Cagliari-Napoli di 24 ore, mi sembra la soluzione migliore. Il napoletano possessore della tessera del tifoso tra l’altro, lo scorso anno è andato a Bergamo e a Cagliari, quest’anno non potrà andarci, per cui è fallito l’intero protocollo e i risultati non sono quelli che ci vengono a raccontare”.