Di Domenico: “Chi giocherà oggi dovrà dimostrare di essere da Napoli”

Gianluca Di Domenico, procuratore tra gli altri di Rodriguez, è stato intervistato oggi su Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma per parlare di Europa League. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Se il Napoli vuole passare il turno, può battere il Lipsia che però dopo il risultato di andata sogna di andare avanti. In più, nella gara di campionato l’allenatore del Lipsia ha fatto turnover e questo evidenzia quanto i tedeschi tengano al match contro il Napoli. Non esistono prime o seconde linee perché non si gioca a hockey ma a calcio e chi giocherà oggi dovrà dimostrare di essere un giocatore da Napoli. Ci credo, il Napoli può passare il turno perché una società come questa non può uscire ai sedicesimi di finale di Europa League.

Il Bayern Monaco non continuerà con Heynckes e tra i successori c’è anche Hasenhüttl, l’allenatore del Lipsia. Non so se Rodriguez stasera giocherà, non ho parlato con lui quindi non ho certezze. Indipendentemente da chi giocherà, il Milan stasera deve fare risultato”.