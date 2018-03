Onofri: “L’Europa League andava trattata diversamente”

Claudio Onofri, allenatore, è stato intervistato su Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di Napolisoccer.NET per i propri lettori.

“Capisco il Napoli che ha scelto di puntare su un solo obiettivo perché la rosa non è tale da poter competere su due obiettivi. Però, da simpatizzante del Napoli, sostengo che per mantenere un livello europeo e nazionale elevato, la querelle Europa League andava trattata in un altro modo e lo stesso Sarri ha stigmatizzato la prestazione del match di andata.

Le italiane fanno fatica in Europa perché il calcio italiano non riceve i proventi della Premier o della Bundesliga, ma pian piano stiamo riprendendo il nostro valore anche in Europa.

Napoli e Juve hanno caratteristiche straordinarie ed è difficile fare una previsione su chi delle due vincerà lo scudetto. A Napoli hanno tutti la testa al campionato e quel gioco accattiva anche l’occhio neutrale mentre la Juve non prende gol neppure se gli tiri da un metro”.