Marino: “Lo scontro diretto sarà decisivo. Lo spogliatoio azzurro ha scelto lo scudetto”

Le parole di Pierpaolo Marino sulla lotta scudetto tra Napoli e Juventus.

Pierpaolo Marino, ex dirigente di Napoli e Atalanta, è stato intervistato dalla redazione di TuttoSport che ha pubblicato sull’edizione odierna del quotidiano le sue parole. Di seguito una sintesi dei passaggi più interessanti elaborata dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Sarà decisivo il big match del 22 aprile. Sono due macchine da guerra, non perderanno punti per strada. Sarà come un paio di anni fa, quando arrivarono allo scontro diretto con il Napoli in testa e la Juventus vinse 1-0 con il gol di Zaza. La Juventus ha dalla sua il turnover, le alternative sono la sua forza ed evidenziano la bravura di chi l’ha costruita.

C’è competitività nei ruoli, Allegri può andare allo stadio senza palpitazioni… Lui è poi scientifico nella gestione del minutaggio, un’arma che sfrutterà nella volata scudetto mantenendo alti gli standard. Il Napoli è invece cresciuto di personalità, potrà permettersi di giocare allo Stadium come se fosse al San Paolo, anche se all’andata è finita male…

Per me quella di quest’anno è stata una scelta dello spogliatoio e non è solo una sensazione. I giocatori hanno fatto un patto per il campionato a inizio stagione, Sarri e il club sono andati a traino. Alla società avrebbero fatto sicuramente piacere gli introiti della Champions League ma i giocatori hanno valutato e risposto in base alla loro autostima: complicato vincere la Champions, lo scudetto no”.