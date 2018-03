RB Lipsia-Napoli: formazioni ufficiali e ultimissime. Giocano a sorpresa Mertens, Allan e Albiol

Il Napoli a Lipsia per riscattare la brutta figura dell’andata con la squadra tedesca e per tentare l’impresa del superamento del turno: le formazioni ufficiali

Il Napoli cerca l’impresa alla Red Bull Arena di Lipsia nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa dopo l’1-3 incassato al San Paolo dai tedeschi che ha compromesso di molto il cammino europeo degli azzurri.

Nel Lipsia di Hasenuttl, Ilsanker e Demme favoriti su Konatè e Forsberg per la sostituzione degli infortunati Orban e Keita che saranno sicuramente out per problemi muscolari.

Al di là delle dichiarazioni della vigilia, molto probabile che vada in campo alle 19 un Napoli molto vicino a quello che era sceso in campo la settimana scorsa al San Paolo nella gara di andata. Un modo da parte di Sarri anche per far vedere che la colpa della sconfitta in quel caso non fu dei rincalzi ma soprattutto dell’approccio sbagliato alla gara da parte degli azzurri. Mertens ha una piccola dolenzia alla caviglia e ciò lo mette in dubbio per la formazione iniziale che Maurizio Sarri farà scendere in campo. Reina favorito su Sepe tra i pali.

La gara, che vedrà in una Red Bull Arena completamente esaurita la presenza di 1.500 tifosi provenienti dalla Campania e di almeno altrettanti 1.500 provenienti dalla Germania sempre di fede azzurra, sarà diretta dal sig. Taylor (Inghilterra) che sarà coadiuvato dai guardalinee Beswick e Nunn, mentre arbitri d’area saranno Pawson e Attwell. Il quarto uomo sarà il sig. Child.

A Lipsia alle 19 farà molto freddo. La temperatura sarà di -2°, percepita -5 gradi, con cielo sereno a tratti e vento che soffierà alla velocità di 9 km/h. Il tasso di umidità sarà del 72%.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre che scenderanno in campo alle 19 agli ordini del sig. Taylor:

RB LIPSIA (4-4-2) : Gulacsi; Laimer, Konatè, Upamecano, Bernardo; Sabitzer, Kampl, Demme, Bruma; Poulsen, Werner.

Allenatore: sig. Ralph Hasenuttl

NAPOLI (4-3-3) : Reina; Maggio, Albiol, Tonelli, Mario Rui; Allan, Diawara, Hamsik; Zielinski, Mertens, Insigne.

Allenatore: sig. Maurizio Sarri

https://twitter.com/sscnapoli/status/966714522261164032

https://twitter.com/RBLeipzig_EN/status/966719161526358016