Per Montervino gli azzurri stasera dovranno offrire una presentazione onorevole.

ESCLUSIVANAPOLISOCCER.NET – A poche ora da Lipsia-Napoli, Francesco Montervino, ex calciatore azzurro, ci ha rilasciato un’intervista in esclusiva in cui ha parlato della gara che tra poche ore si giocherà alla Red Bull Arena di Lipsia. Con Montervino abbiamo anche parlato della gestione dei giovani e della scelta di puntare su Milic e non su un giovane del vivaio azzurro. Di seguito l’intervista completa.

Ci fa un commento su Lipsia-Napoli?

“Perdendo 3-1 in casa contro il Lipsia, la qualificazione è stata accantonata e per poter passare il turno il Napoli deve fare una prestazione incredibile. Non credo che questo sia nella mentalità dell’ambiente – dice Montervino a NapoliSoccer.NET – ma spero che sia fatta una partita di spessore; poiché il Napoli non si può permettere di fare figuracce. Non credo nel passaggio di turno ma credo nella professionalità di dirigenti, giocatori, allenatore e staff; perciò mi auguro che il Napoli faccia una partita dignitosa“.

Secondo lei Sarri si affiderà ancora alle seconde linee?

“Non mi aspetto nulla, le valutazione le fa Sarri. Mi aspetto che il Napoli faccia una bella figura, che è quello che questa città si merita. Non è un problema uscire da una competizione europea – continua Montervino a NapoliSoccer.NET – ma bisogna farlo in maniere onorata e con grande dignità”.

Il Napoli prenderà Milic per sostituire Ghoulam. Non era il caso di puntare su un ragazzo del settore giovanile?

“Se il prodotto del settore giovanile è un prodotto di qualità si, ma in quella posizione non mi sento dire che il Napoli ha un prodotto di qualità. In questo momento l’unico vero profilo che il Napoli ha nel settore nel giovanile di grande qualità e spessore non è un terzino sinistro ma è un giocatore che gioca in un altro ruolo. Il nome non la faccio – spiega Montervino a NapoliSoccer.NET – per rispetto e correttezza per gli altri calciatori“:

Nella gara di andata Senese fu inserito nella lista dei convocati ma escluso dalla distinta, con due portieri portati in panchina. Secondo lei è stata una gestione giusta del ragazzo?

“Per questo ragazzo è già stato un premio essere convocato in Prima Squadra, a mio avviso Senese è il secondo profilo migliore che la Primavera ha. Mi auguro che possa essere coinvolto nel progetto Napoli a lungo termine. Per lui deve essere già una grandissima soddisfazione essere convocato in prima squadra. Il calciatore non deve abbattersi, anzi deve esser contento. Può essere opinabile la scelta di portare un giovane o il terzo portiere, io avrei portato il giovane. Sarri fa e sue scelte e io non sono nessuno per discuterle – conclude Montervino a NapoliSoccer.NET – ma forse lui voleva dare un premio ai due portieri rispetto a un ragazzo giovane che ha già avuto il premio di essere convocato“.