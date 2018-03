Da domani parte la vendita dei biglietti di Napoli-Roma, prezzi a partire da 30 euro.

Napoli-Roma è particolarmente attesa dai tifosi: domani parte la vendita dei biglietti con prezzi a partire da 30 Euro per le Curve. Di seguito il comunicato della SSC Napoli che spiega i tempi e le modalità di vendita dei tagliandi.

I biglietti per la gara di Campionato SSC Napoli – AS Roma che si disputerà il 3 Marzo 2018 ore 20.45 presso lo Stadio San Paolo di Napoli saranno posti in vendita a partire da Venerdì 23 Febbraio 2018 ore 11.00.

I tagliandi potranno essere acquistati presso tutti i punti vendita Listicket.

La Determinazione n° 8 del 21 Febbraio 2018 classifica l’evento Napoli vs Roma tra quelli connotati da alti profili di rischio e rinvia le valutazioni al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive , ai fini dell’individuazione delle misure di rigore.

Per tale motivo, al momento, il settore ospiti non sarà posto in vendita, e la vendita degli altri settori è vietata ai residenti nella Regione Lazio.

Per tale evento non è consentito il cambio utilizzatore.

Questi i prezzi :

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 65,00

Tribuna Family € 20,00 / € 5,00 (tariffa ridotta)

Distinti € 40,00

Curve € 30,00

La SSC Napoli ricorda che per i possessori di tessera del tifoso Club Azzurro Card e di Fidelity Card (Fan Away e Fan Stadium Card) e’ possibile acquistare anche on line.

Per effettuare l’acquisto online è sufficiente collegarsi al sito web ufficiale della SSC Napoli www.sscnapoli.it e cliccare nelle sezioni “biglietti” o “insieme allo stadio”, oppure accedere direttamente dal banner “ ticket on line” presente nella home page del sito ufficiale SSC Napoli.

Da questa stagione sportiva i possessori di tessera del tifoso Club Azzurro Card e di Fidelity Card (Fan Away e Fan Stadium Card) avranno l’opportunità di acquistare i tagliandi attraverso il Call Center.