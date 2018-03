Il Corriere dello Sport dedica il titolo in prima pagina alle affermazioni di Sarri in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League di questa sera alle ore 19:00 contro il Lipsia. La qualificazione sembra ormai andata, ma non per il tecnico che vuole una squadra che scenda in campo per cercare di recuperare l’1-3 dell’andata e infatti ha lanciato un messaggio ai suoi calciatori: “Non facciamo i cialtroni”.