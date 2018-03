Numeri & curiosità di Lipsia – Napoli

Domani alle ore 19:00, nel match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, il Napoli affronterà allo stadio “RB Arena” i tedeschi del RB Lipsia, la cui costituzione risale al 2009.

Quello tra i partenopei e i tedeschi è l’unico sedicesimo di finale di Europa League che vedrà opposte due squadre che in autunno hanno partecipato alla fase a gironi della Champions League.

Quello di domani sera sarà il secondo confronto in assoluto tra il Napoli e il Lipsia. L’unico precedente risale al match di andata disputato nell’impianto di Fuorigrotta lo scorso giovedì. Al triplice fischio l’incontro si concluse con la vittoria della squadra tedesca con il risultato di 3- 1. (52° Ounas [N], 61° Werner [L], 74° Bruma (L) 93° Werner (L)].

Serata particolare quella di domani sera per l’estremo difensore azzurro Pepe Reina. Il portiere del Napoli si ritroverà di fronte il portiere del Lipsia, Péter Gulàcsi, compagno di squadra al Liverpool quando Reina era il titolare.

Per i partenopei quella con il Lipsia sarà la 157^ partita in una competizione europea il cui debutto avvenne nel 1962 con la partecipazione alla Coppa delle Coppe. Nelle precedenti 156 gare il Napoli è stato impegnato 36 volte in Coppa dei Campioni/Champions League, 101 volte in Coppa Uefa/Europa League, 17 volte in Coppa delle Coppe e 2 volte in Coppa Intertoto, ottenendo 69 vittorie, 41 pareggi e 46 sconfitte.

Arbitro dell’incontro sarà l’inglese Anthony Taylor, coadiuvato dagli assistenti Gary Beswick e Adam Nunn. Gli arbitri di porta saranno Craig Pawson e Stuart Attwell, mentre Stephen Child sarà il quarto uomo.

Raffaele Campaniello – NapoliSoccer.Net