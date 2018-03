Insigne alla stampa: “Vogliamo riscattare la gara di andata contro il Lipsia. Daremo tutto”

Lorenzo Insigne è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di RB Lipsia-Napoli, gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League: tutte le sue dichiarazioni

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lipsia-Napoli, gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Vogliamo riscattare la prestazione dell’andata. Sappiamo che dobbiamo segnare tre gol e ce la metteremo tutta. Sappiamo che lo stadio sarà pieno di loro tifosi ma non ci fa paura. Noi daremo tutto per superare il turno. Non sarà facile ma vogliamo riscattarci.

Domani serve una grande prestazione e serve una giusta cattiveria da parte nostra. Ciò che mettiamo in campo in campionato dobbiamo metterlo anche in Europa. Serve la migliore prestazione di sempre e la voglia di passare il turno.

Speriamo di ripetere il risultato col Wolfsburg (1-4 – ndr -). Noi cercheremo di farlo per i tifosi e per noi. stessi. Noi non abbiamo snobbato l’Europa, abbiamo solo approcciato male la gara qualche partita. E’ brutto vedere il Napoli uscire dall’Europa. Noi faremo di tutto per vincere la gara e passare il turno per continuare il nostro percorso europeo.

Io vorrei giocare tutte le gare ma è il mister che decide. Al di là di chi gioca domani, l’importante è fare una grande prestazione e soprattutto la voglia di voler passare il turno a tutti i costi.

Non credo che abbiamo sottovalutato il Lipsia ma siamo scesi in campo un pò molli. Sappiamo che il Lipsia è ricco di giocatori di talento ma abbiamo approcciato male la gara. Abbiamo tutti la stessa voglia di scendere in campo, al di là di chi giocherà. Il mister ha fiducia di tutti e noi quando scendiamo in campo cerchiamo di ripagare la fiducia del mister.

Milik? Sta tornando ma domani non è convocato. Per questo finale di stagione tornerà al top e ci darà una grossa mano là davanti oltre a qualche altra soluzione in più”.