Sarri alla stampa: “All’andata fatta una gara da cialtroni. Per Mertens una leggerissima distorsione”

Sarri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di RB Lipsia-Napoli, gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League: tutte le sue dichiarazioni

Maurizio Sarri, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Lipsia e Napoli. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Abbiamo fatto una gara da cialtroni all’andata. Colpe ripartite a tutti e la maggior parte ovviamente a me almeno per il 70%. Non mi piace che si dica che la colpa è stata dei rincalzi o di chi gioca di meno. Abbiamo tutti sbagliato l’approccio alla partita e quindi bisogna andare in campo con la voglia di prendersi una rivincita e con la speranza di avere qualche episodio che ci consenta di riaprire il discorso qualificazione.

Dries ha avuta una leggerissima distorsione, non credo sia nulla di grave ma fino all’ultimo allenamento di domani non so dirvi. Le percentuali di superamento del turno non le so e sono tutte a favore del Lipsia. Non ci deve interessare più di tanto perchè i due obiettivi sono riscattarci dell’andata e vincere la partita. Il terzo verrà da sé.

Ho la fortuna di allenare una squadra che dal punto di vista degli allenamenti è inattaccabile. Si allena sempre con intensità e ritmo encomiabili. La gara di giovedì è stato un fulmine a ciel sereno perchè fino alla mattina mi era sembrato tutto normale. Forse dopo una gara molto intensa di campionato con la Lazio non ce l’abbiamo fatta a ricaricarci per la gara successiva. Forse ci succede anche perchè in questo momento non siamo neanche tanti. Penso che a livello di mentalità in campionato questa squadra sta dimostrando un grande cuore, grande applicazione, mentre in Europa non riesce a trovare lo stesso livello di determinazione. Ed è un salto che questa squadra dovrà fare. Forse allargando anche l’organico per crescere a livello di mentalità per poter competere in tutte le competizioni.

La nostra società chiede sempre una stanza per lo staff e se nella stanza è possibile fumare è meglio ancora. Se non ci fosse stata la stanza comunque avrei fumato lo stesso (ride – ndr -).

Le parole di Fonseca nei miei confronti mi fanno molto piacere. In questo momento lo Shakhtar ha il campionato fermo ed hanno problemi enormi ma quella è una squadra che quando è in condizione è molto forte soprattutto nei loro attaccanti e nel loro reparto di centrocampo che è fortissimo. E’ un ragazzo che stimo e mi fa molto piacere che Fonseca abbia detto che ha due modelli da seguire in Europa: Guardiola e Sarri.

I tifosi non sono divisi. I tifosi sono estremamente fedeli e aloro interessa il campionato. Quello che interessa ai tifosi a noi fa molto piacere e noi faremo di tutto per farli contenti ma ciò non deve inficiare la mentalità della squadra. In questa stagione abbiamo fatto un grande preliminare, poi bene col City e in casa con lo Shakhtar e poi fuori casa ci siamo un pò persi. Ma ai tifosi interessa solo l’altro obiettivo. Dobbiamo noi essere bravi a portare i tifosi anche sull’altro obiettivo.

Quest’anno abbiamo fatto meglio in trasferta che in casa, per noi non c’è grande differenza tra giocare in casa o fuori. La differenza sta nell’anima, però noi dobbiamo pensare a riscattarci ed a vincere la partita ed avere un pizzico di follia di andare a qualificarci. Ciò potrebbe scatenarci delle sensazioni che in Europa quest’anno abbiamo fatto fatica a trovare.

Zielinski è un talento assoluto dal punto di vista tecnico ed ha grandi doti fisiche. Se cresce a livello di personalità può decidere lui in quale zona del campo giocare. Sarà il nuovo De Bruyne”.