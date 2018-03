Sagna: “Credo nella salvezza, Vigorito parla della squadra come una figlia”

Bacary Sagna ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Il difensore ha tracciato la rotta della sua nuova avventura in Campania, mostrandosi estremamente motivato. Queste le sue dichiarazioni sintetizzate per i lettori di NapoliSoccer.NET: “Avevo visto il video del gol del portiere al Milan ed avevo visto l’esultanza della tifoseria e mi sono incuriosito. Quando il mio agente mi ha detto che c’era questa possibilità sono andato a parlare personalmente col presidente Vigorito. Lui parla della squadra come se fosse una figlia. Ho capito subito che dovevo rimettermi un po’ in forma e dare una mano al Benevento.

Per Wenger era molto importante l’aspetto tecnico mentre quando ti alleni con Guardiola ti sembra di giocare a scacchi, ogni mossa è calcolata. De Zerbi è un piccolo Guardiola, vuole che giochiamo e ci muoviamo tutti insieme. Sono qui perché credo nella salvezza, la classifica è difficile ma c’è gente di personalità”.