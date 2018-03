Hasenhüttl: “Qualificazione non decisa, c’è attesa ma siamo pronti”. Laimer: “Ci difenderemo dalle qualità del Napoli”

La conferenza stampa di presentazione di RB Lipsia-Napoli del tecnico tedesco Hasenhüttl e del terzino Laimer.

Ralph Hasenhüttl, allenatore dell’RB Lipsia, ha presentato il ritorno della sfida dei sedicesimi di finale di Europa League nella conferenza stampa di presentazione della partita. Insieme a lui è intervenuto anche il terzino destro Konrad Laimer, cui sono state poste soltanto tre piccole domande. Queste le loro parole raccolte dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori, cominciando da quelle del tecnico Hasenhüttl.

“Non vediamo l’ora di giocare contro un avversario che è venuto in Germania con l’intera rosa, c’è molta attesa per la partita di domani. Mi aspetto tanto dal Napoli, hanno giocatori forti e non penseranno che la qualificazione sia già decisa in nostro favore. Proveranno a dare una svolta rispetto all’andata. Dobbiamo stare attenti, fin dall’inizio, non dobbiamo giocare tranquilli, per ottenere una vittoria anche in casa e qualificarci per il prossimo turno.

Oggi nella rifinitura non si sono allenati Orban e Keita, ma è tornato in squadra Bruma. L’assenza di Orban ci crea dei problemi, abbiamo delle opzioni tra cui scegliere. Keita fa la differenza, si è visto anche all’andata, ma il suo infortunio non è grave, ma non vogliamo rischiarlo. Non so se Forsberg potrà essere titolare già domani, da domenica di sicuro. Non vogliamo rischiare il suo rientro dopo un infortunio importante, ha giocato dieci minuti all’andata per questo.

Abbiamo giocato solo il primo tempo della sfida a Napoli, ora bisogna giocare il secondo tempo. Dopo l’andata per noi c’è una buona situazione di partenza, il terzo goal è stato importante, ma conosciamo la qualità del Napoli e dei suoi attaccanti. Non voglio dare percentuali, ma so che dovremo essere concentrati e attenti per centrare la qualificazione.

Non posso dire tante sulle differenze tra il calcio italiano e quello tedesco, ho visto solo lo stadio di Napoli ed è abbastanza vecchio in effetti. Ma credo che il calcio italiano sia meglio di quello che dicono, Napoli e Juventus sono competitive anche in Europa. Delle infrastrutture non posso parlare, ho visto poco di quello che c’è in Italia, posso dire solo che in Germania siamo messi bene.

Siamo stati scarichi contro il Francoforte, era una partita difficile, non è bastata una prestazione buona. La partita di domani non sarà più facile, sarà ancora più difficile. Non vogliamo andare ai supplementari, quello è sicuro. Vogliamo cercare di essere freschi, è la nostra prima in Europa League in casa e speriamo di fare bene.

Il Napoli avrà imparato dalla gara d’andata, difenderanno e attaccheranno diversamente. Ma pensiamo di essere ben preparati per la partita di domani. A noi piace L’Europa League, vogliamo rappresentare bene la Germania, siamo riusciti a restare in Europa anche dopo l’inverno, vogliamo rimanerci. Per noi sono importanti tutte le competizioni, vogliamo fare bene in Europa League e poi ci concentriamo sulle prossime partite che verranno. È un periodo in cui giochiamo una gara ogni tre giorni ma non andrà sempre così, avremo tempo di riposarci. Noi abbiamo voglia di giocarci tutte le partite.

Può darsi che il Napoli non abbia giocato tanto bene contro di noi, potevano essere più pericolosi. In generale è stata una partita equilibrata, un match di livello molto alto da parte di entrambe le squadre. Non penso che all’andata il Napoli sia stato poco cattivo, o non volesse giocare bene. Avevano l’approccio per ottenere un buon risultato. In Italia mancava un po’ una seconda squadra dietro la Juventus. Il Napoli sta giocando una stagione straordinaria, ma bisogna aspettare e vedere cosa succede a lungo termine. In generale è positivo che ci sia un’altra squadra capace di vincere il campionato.

Finora sono stati venduti 36mila biglietti, nel nostro stadio avremo una buona atmosfera, ci sarà supporto per la nostra squadra. Sono sicuro che domani vivremo una serata bellissima”.

Queste invece le parole del terzino destro Laimer, sollecitato solo in tre occasione e per delle brevi considerazioni.

“A Napoli abbiamo giocato il primo tempo, ora c’è il secondo. La certezza è che vogliamo qualificarci agli ottavi di finale. Personalmente mi sono concentrato al massimo su questa sfida, non sto pensando ad altre partite. Faremo del meglio per cercare di fermare Insigne, ha qualità eccezionali. Dobbiamo difendere di squadra, e con la squadra cercheremo di fermare le sue qualità e anche le altre qualità del Napoli”.