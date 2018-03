Probabili formazioni di RB Lipsia-Napoli: assenze importanti per i tedeschi

Probabili formazioni di RB Lipsia-Napoli, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

Nelle probabili formazioni di RB Lipsia-Napoli c’è qualcosa di inaspettato: i tedeschi hanno qualche problema di formazione dovuti agli infortuni di Orban e Keita e alle non perfette condizioni fisiche di altri due titolari, Kampl e Bruma. Il Napoli va in Germania sopratutto per riscattare la brutta figura dell’andata, con il punteggio che sembra molto difficile da ribaltare.

RB Lipsia

Nonostante il turnover attuato da Hasenhüttl contro l’Eintracht in campionato, il Lipsia arriva con più di un problema di formazione alla sfida di ritorno di Europa League contro il Napoli. Dovrebbero essere out il capitano Orban e il centrocampista Keita, che erano tra i titolari della partita persa a Francoforte, e sono in dubbio anche Kampl e Bruma, in non perfette condizioni fisiche. Si rivedrà sicuramente la coppia d’attacco titolare Poulsen–Werner per provare a segnare subito un goal che complichi ulteriormente il cammino azzurro. D’altra parte la determinazione del Lipsia all’andata è parsa quella di una squadra che punta fortemente sulla competizione europea, e la scelta del tecnico di rinunciare a molti titolare in campionato sembra confermarla.

Napoli

Sarri aveva dichiarato che avrebbe schierato qualche titolare in più rispetto alla gara d’andata per dare un segnale alla squadra: bisogna rimediare alla brutta figura del San Paolo con una partita orgogliosa. Il fato però gli ha probabilmente tolto Mertens, vittima di una leggera distorsione stamattina in allenamento. L’attacco sarà nuovamente composto da Insigne, Callejon e Ounas. Potrebbero rivedersi Jorginho o Allan a centrocampo e Mario Rui dall’inizio in difesa, magari con Maggio dall’altro lato. Probabile anche la conferma di Reina in porta, nonostante ci siano diverse pressioni per l’utilizzo di Sepe. Unico vero dubbio sull’interno sinistro di centrocampo: Hamsik e Zielinski si giocano una maglia anche in funzione della gara di lunedì, in campionato, contro il Cagliari.

Europa League, Sedicesimi di Finale, gara di ritorno

Lipsia, Red Bulla Arena, h. 19

Probabili formazioni di RB Lipsia-Napoli

RB Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Laimer, Upamecano, Klostermann; Sabitzer, Demme, Kampl, Forsberg; Poulsen, Werner. All. Hasenhüttl.

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Tonelli, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Diawara, Zielinski; Ounas, Callejon, Insigne. All. Sarri.