Aumentano le voci su Reina, con Rafael in scadenza e Sepe che vuol giocare. Venerato: “Il Napoli cerca due portieri”

Reina verso un futuro incerto: col contratto in scadenza, aumentano le voci di club su di lui. Secondo Venerato il Napoli cerca due portieri.

Aumentano i dubbi sul futuro di Pepe Reina: stamattina La Gazzetta dello Sport ha pubblicato una notizia secondo la quale, oltre al Milan che sarebbe sullo spagnolo dall’estate scorsa, sarebbe arrivata anche la Juventus sull’estremo difensore azzurro che, ricordiamo, è in scadenza di contratto con il Napoli.

Il club partenopeo vive una situazione molto complicata nel ruolo: oltre a Reina, c’è in scadenza anche Rafael, e il procuratore di Sepe ha affermato non più tardi di ieri che il suo assistito vorrà essere titolare oppure chiederà la cessione. Il ruolo è delicato e le indicazioni del tecnico saranno fondamentali: per questo il Napoli attende di conoscere il futuro di Sarri per definire gli investimenti da fare per la porta. Che secondo Ciro Venerato di Rai Sport saranno almeno due: queste le sue parole in un’intervista su Radio CRC sull’argomento.

“Il Napoli sta giocando su più tavoli e cerca due portieri, uno per il presente e uno per il futuro, perché Sepe a fine stagione potrebbe chiedere di andar via. Non credo che il Napoli possa investire 20/25 milioni per un portiere titolare senza avere l’ok dell’allenatore, quindi tutti i discorsi di mercato saranno rimandati. La priorità è definire la questione allenatore e poi si penserà al mercato. Non credo che Reina rinnoverà: non lo escludo ma ritengo che il Napoli lo perderà. Se associamo il nome di Reina al Milan non facciamo peccato, ma leggo e sento anche il nome della Juve: non so se lo l’estremo difensore azzurro si comporterebbe come Higuain”.