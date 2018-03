Sannino: “Adesso è facile parlare di Sarri, ma lui ha sempre fatto bene”

A radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto l’allenatore Giuseppe Sannino. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Ringrazio chi ha creduto in me, ma ognuno ha un ruolo e un allenatore vuole fare l’allenatore. Ho presentato diverse volte le dimissioni e non credo di essere un pazzo, ma ho sempre cercato di fare di testa mia, anche pagando qualche volta.

Conosco Sarri da una vita, è sempre stato un ottimo allenatore. Adesso è facile parlare di Sarri, ma lui ha fatto giocare bene tutte le sue squadre. Ha portato il suo credo in ogni squadra che ha allenato, ma ora ci si aspetta da lui che vinca lo scudetto e non sarà facile lottare contro una squadra squadra e una grande società come la Juventus”.