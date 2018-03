I convocati di Sarri per RB Lipsia-Napoli: c’è Mertens, niente di grave per lui

C’è Dries Mertens nell’elenco dei convocati di Sarri per Lipsia-Napoli. Il belga ha accusato solo una lieve distorsione.

Non è grave l’infortunio di Dries Mertens: il belga ha lasciato anzitempo l’allenamento di stamattina per un problema alla caviglia, la stessa infortunatasi col Benevento. Si tratta di una nuova leggera distorsione: Sarri lo ha inserito nella lista dei convocati per la partita contro il Lipsia di domani sera, ritorno dei Sedicesimi di Europa League.

Come si apprende dal sito ufficiale della società partenopea, nell’allenamento mattutino a Castel Volturno la squadra ha svolto attivazione in avvio e torello. Di seguito partitina a campo ridotto. Chiusura con lavoro tecnico tattico. Nel corso della seduta, Mertens ha accusato una leggera distorsione alla caviglia. Nulla di grave per l’attaccante azzurro che partirà con il gruppo per Lipsia.

Gli azzurri partiranno in queste ore per la Germania per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, in programma domani alla Red Bull Arena alle ore 19. Di seguito l’elenco dei convocati di Maurizio Sarri.

I convocati: Reina, Rafael, Sepe; Albiol, Mario Rui, Hysaj, Koulibaly, Maggio, Tonelli; Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski; Callejon, Ounas, Insigne, Mertens.