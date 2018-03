Prime indiscrezioni sul ritorno di Milik: potrebbe essere convocato per Napoli-Roma

Le prime indiscrezioni sul ritorno di Arkadiusz Milik parlando di Napoli-Roma come possibile prima nuova convocazione per l’attaccante.

Il ritorno di Arkadiusz Milik tra i convocati di Maurizio Sarri è una delle notizie più attese in questo periodo dai tifosi partenopei. Dopo il doppio intervento ai due legamenti crociati e aver visto il compagno Ghoulam forzare e rompersi la rotula – anche se i due infortuni non sarebbero collegati secondo il Dottor De Nicola – l’attaccante polacco sta utilizzando tutto il tempo possibile per mettersi nuovamente a disposizione del mister.

Sarri infatti è stato chiaro: ha detto esplicitamente che una convocazione di Milik dovrà coincidere con la disponibilità del giocatore a scendere in campo, e diversamente il giocatore resterà ancora fuori dagli elenchi ufficiali per le gare del Napoli. Secondo quanto raccorto da TV Luna nella giornata di oggi, Milik potrebbe tornare tra i disponibili per la partita Napoli-Roma di campionato, prevista per il 3 Marzo prossimo.

E quindi a più di 5 mesi dall’infortunio e dall’intervento, con dei tempi di recupero che si avvicinano maggiormente a quelli ritenuti “classici” e senza forzature di alcun tipo. Sempre il Dottor De Nicola aveva sottolineato in una recente intervista come Milik subisse l’influenza di chi, in Polonia, lo aveva un po’ spaventato l’anno scorso già dopo il primo infortunio. L’importante, in ogni caso, sarà che il ragazzo giochi con fiducia e senza alcun timore.