Khedira: “Duello eccitante col Napoli, ma la fame non ci manca mai”

Il centrocampista della Juventus Khedira evidenzia la fame di vittorie dei bianconeri nella lotta scudetto con il Napoli.

Sami Khedira, centrocampista della Juventus, è stato intervistato da Sport 1 sia sulla corsa scudetto contro il Napoli che sulle possibilità della squadra di Allegri di passare il turno in Champions League dopo il pareggio interno contro il Tottenham. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Col Napoli è un grande testa a testa, ma le altre sono molto staccate, non è un campionato molto livellato finora ma il duello è eccitante. Noi siamo forti non solo negli undici, abbiamo una rosa di 20 e più giocatori d’alto livello. Abbiamo vinto molto di più rispetto al Napoli e la fame non ci manca mai. Non ci basta mai vincere, e sappiamo che i nostri tifosi vinto un titolo ne vogliono subito un altro. Tottenham? Le percentuali sono del 50% a testa. All’andata non abbiamo fatto una gara alla nostra altezza, mentre loro hanno fatto meglio di noi giocando a livelli eccezionali”.