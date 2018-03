Sondaggio Napoli per De Vrij, altissime le richieste dell’entourage

L’entourage di De Vrij vuole cifre altissime per l’ingaggio a parametro zero del difensore. Il Napoli avrebbe sondato ritirandosi subito.

Come riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe subito fatto un sondaggio per Stefan De Vrij dopo la notizia di ieri che il calciatore lascerà a parametro zero la Lazio a fine stagione. Le richieste dell’entourage e del calciatore sono però elevatissime e questo taglia fuori la società partenopea da ogni margine di trattativa: oltre ai 4 milioni l’anno destinati al calciatore – si legge sul quotidiano sportivo romano – l’entourage vorrebbe commissioni per un valore non inferiore ai 6 milioni di Euro.

La richiesta nasce probabilmente dal fatto che tale cifra sarebbe scaturita da eventuali percentuali sulla vendita del cartellino del giocatore, ma fa praticamente venir meno quasi del tutto il vantaggio dell’ingaggio a parametro zero. Probabile quindi che il difensore olandese sia destinato a un top club europeo che non avrà problemi a sborsare queste cifre.